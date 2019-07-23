» نتنياهو: نستعد لعملية عسكرية «غير مسبوقة» في غزة

23 يوليه 2019 - 10:00 م

قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن إسرائيل تسعى إلى التوصل إلى تهدئة مع قطاع غزة لكنها في الوقت ذاته تستعد لحملة عسكرية واسعة النطاق بحيث تنزل بحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، ضربة قوية لم يسبق لها مثيل على حد وصفه.



جاءت تصريحات نتنياهو في إطار كلمة ألقاها في المراسم الرسمية لإحياء ذكرى قتلى الحرب الإسرائيلية مع قطاع غزة في صيف عام 2014 «الجرف الصامد».



وقال نتنياهو: «نعمل على تحقيق التهدئة ولكننا نستعد لشن معركة، وأي عملية عسكرية واسعة النطاق ستسدد ضربة لحماس وللجهاد الإسلامي»، مضيفا: «هذه ستكون ضربة عسكرية لم تتلق حماس والجهاد مثلها».



وتابع: «لا أستطيع الدخول في التفاصيل ولكن الشركاء لهذه الاستعدادات، الذين يجلسون هنا يعلمون يقينا أن هذا ليس كلاما فارغا. نريد التهدئة ونستعد للمعركة».

