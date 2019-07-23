"التعليم" تزف بشرى سارة للمعلمين الراغبين في هذا الأمر

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مدرس: «الوزارة نقلتني اعتقادًا بأنني أنثى بسبب اسمي»
مدرس: «الوزارة نقلتني اعتقادًا بأنني أنثى بسبب اسمي»

المصريون ووكالات

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أعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، أن الوزارة بصدد إصدار قرار تحملها مصروفات الدراسات العليا قريبًا، بالتعاون مع الجامعات المصرية؛ لتشجيع البحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيبدأ مع جامعة الإسكندرية.
قال «عمر»، خلال لقائه معلمي محافظة الإسكندرية عقب افتتاح فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين في كلية التربية جامعة الإسكندرية، مساء الثلاثاء، إن الفرع الجديد للأكاديمية جاء نتيجة اهتمام الوزارة ببناء العنصر البشري وتحديث برامجها لتواكب النظم التعليمية الحديثة التي نادى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أعرب عن سعادته بعمل توأمة مع جامعة الإسكندرية بهدف تحديث البرامج التدريبية لتأهيل المعلمين فضلا عن التعاون بين الجانبين لتطوير الخطط البحثية.
استعرض مع معلمي الإسكندرية المعايير الجديدة التي تعمل عليها الأكاديمية لاختيار مديري ووكلاء المدارس، كما ناقش العديد من الملفات التي تعمل عليها الوزارة من أجل الانتهاء من المعوقات التي تواجه المعلمين وعلى رأسها موضوع الاغتراب الداخلي، والآليات المستحدثة للتيسير على تغيير المسمي الوظيفي.

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