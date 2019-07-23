"القسام": إسرائيل تجاهلت "مفقودا يهوديا" من أصل إثيوبي

23 يوليه 2019 - 10:40 م

قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، الثلاثاء، إن قيادة إسرائيل تتجاهل فتح قضية المفقود "أبراهام منغستو" لأنه يهودي من أصل إثيوبي.



جاء ذلك في خطاب متلفز تلاه الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، بالتزامن مع تجاهل الأحزاب الإسرائيلية لملف الأسرى المحتجزين لدى حماس مع اقتراب الانتخابات المقررة في 17 سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال أبو عبيدة إن "القسام هي من أطلعت العالم على قضية قتل وأسر الجنود الإسرائيليين في غزة في الوقت الذي واصل فيه الاحتلال كذبه وتضليله".

وأضاف أن حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو تتهرب من إنجاز صفقة تبادل أسرى مع المقاومة.

وتابع أن قيادة العدو (إسرائيل) تجاهلت المفقود "أبراهام منغستو" لأنه يهودي من أصل إثيوبي.