  • الثلاثاء 23 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر07:57 م
بحث متقدم
فيلم الممر

السفير الإسرائيلي يشاهد "الممر".. ماذا قالت السفارة؟

منتخب مصر

مواعيد مباريات مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2021

السيسي وترامب

رسالة من "ترامب" لـ"السيسي" في ذكري ثورة يوليو

مساجد خالية

مساجد بلا أئمة.. وجمعة بلا خطيب

حمدين صباحي

حمدين صباحي: يوليو الثورة الأكثر انحيازًا للشعب

خالد الغندور

بالصور.. نقل خالد الغندور إلى المستشفى

الإفراج عن نزلاء السجون

الإفراج عن 1563 سجينًا من نزلاء السجون

لشاب يشعل النار بوالده بالبحيرة

بالفيديو.. مشهد مروع لشاب يشعل النار في والده بالبحيرة

الملك سلمان

تحذير سعودى لإسرائيل

فتاة العياط

والد «فتاة العياط» يعلق علي تقرير الطب الشرعي

18 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك

الرياضة

الاسماعيلى
الاسماعيلى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«جلال» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

#

«جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي

#

20 لاعبًا في قائمة الزمالك لمواجهة النجم الساحلي

#

تعرف على قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك

أعلن محمود جابر، المدير الفنى للإسماعيلي، قائمة الدراويش لمباراة الزمالك، المقرر لها مساء غدًا الأربعاء، فى المباراه المؤجلة من الجولة الـ27 في الدوري الممتاز.

وقرر مدرب الإسماعيلي ضم 18 لاعبا لقائمة الفريق لمواجهة الزمالك، في اللقاء المقرر له الثامنة مساء غدا الأربعاء.

وجاءت قائمة الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد فوزى، محمد مجدى.

خط الدفاع: محمد مجدى، باهر المحمدى، ريتشارد بافور، محمد هاشم، اسامة ابراهيم، أحمد أيمن، طارق طه.

خط الوسط: عماد حمدي، محمد الضرف، مصطفى فارس، محمد بيومي، مدحت فقوسه، عبد الرحمن مجدى، محمد الشامي.

خط الهجوم: شيلونجو، حازم مرسي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» 18 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك
» أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية تغادر مطار القاهرة
» «لاسارتي» يعلن قائمة الأهلي لمباراتي المقاولون والزمالك
» محاكمة عاجلة لشاب اغتصب والدته بمصر القديمة
» موعد قرعة النسخة الجديدة للبطولة العربية
» تحذير سعودى لإسرائيل
» «لويس» ينتقل إلي فلامنجو البرازيلي
» والد «فتاة العياط» يعلق علي تقرير الطب الشرعي
» أحمد ياسر ريان يعتذر لجماهير الزمالك
» بالفيديو.. مشهد مروع لشاب يشعل النار في والده بالبحيرة
» «جلال» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:32 م

  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج