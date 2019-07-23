السفير الإسرائيلي يشاهد "الممر".. ماذا قالت السفارة؟

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حضر دافيد جوفرين، سفير إسرائيل في مصر، بمرافقة أعضاء البعثة الدبلوماسية وكبار موظفي السفارة العرض السينمائي لفيلم "الـممر".

وأشارت السفارة، عبر إحدى صفحاتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، إن الفيلم شهد نجاحًا ملحوظًا حققه في أسابيع عرضه، "وهو يتحدث عن الماضي البعيد – زمن الحروب والخسائر التي يكرهها الشعبين"، حسب قولها.

وأكدت أن "التاريخ الأقرب إلى الشعبين يعود إلى أربعة عقود – فمنذ 40 عاماً يعيش الشعبان الإسرائيلي والمصري – متجاوران ومتفاهمان ومتعاونان في الأخطار التي تُحدق بالمنطقة".


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