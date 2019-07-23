مصطفى بكري: "مشروع عبد الناصر لم يمت"

قال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إن زيارة قبر الزعيم جمال عبد الناصر في ذكرى ثورة 23 يوليو وإقبال المصريين والإخوة العرب يؤكد أن مشروع ثورة 23 يوليو ما زال حيا وإنجازاتها مازالت باقية في عقل ووجدان الشعب المصرى.

وأكد أن المشروع الناصري ما زال مستمرا لمواجهة التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد الأمة، وهذا ما يجعل الشعب المصرى يحتفل كل عام بذكرى ثورة 23 يوليو.

يذكر أن المصريين يحتفلون اليوم الثلاثاء بالذكرى الـ67 لثورة 23 يوليو.