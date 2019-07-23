» «لويس» ينتقل إلي فلامنجو البرازيلي

23 يوليه 2019 - 06:45 م

حصل مسئولو فلامنـجو البرازيلي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، على توقيع فيـليبي لويس الظهير الأيسر لفريق أتلتيـكو مدريد الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وبعد أن قضى 14 عامًا في الملاعب الأوروبية، عاد لويس لبلاده لينضم لفلامنجو بعقد حتى 31 ديسمبر المقبل.

ويعد لويس هو رابع صفقات فلامنجو في فترة الانتقالات وسط الموسم الحالية لينضم إلى رافينيا وجيرسون وبابلو ماري.

وبدأ لويس مسيرته مع فريق سانتا كاتارينا وانتقل بعدها لأياكس الهولندي ولعب لنادي ديبورتيفو لاكورونا الإسباني ثم انتقل إلى أتلتيكو مدريد في يوليو 2010 ووقع لخمس سنوات مع النادي الإسباني.

وخلال تلك الفترة لعب لويس لفترات قصيرة مع تشيلسي الإنجليزي قبل أن يعود مرة أخرى لأتلتيكو واستمر معه حتى يونيو 2019.

وذكر النادي ان اللاعب سيصل إلى ريو دي جانيرو خلال الأيام المقبلة للانضمام لصفوف الفريق.