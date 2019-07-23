رسالة من "ترامب" لـ"السيسي" في ذكري ثورة يوليو

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وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسالة للسيسي، في ذكرى "ثورة 23 يوليو"، أكد فيها عمق الشراكة التاريخية بين البلدين.

وقال ترامب في الرسالة التي نقلتها السفارة الأمريكية في القاهرة: "عزيزي السيد الرئيس، أرسل إليك تحياتي وتهاني الحارة في ذكرى يومكم الوطني، 23 يوليو، بالنيابة عن الشعب الأمريكي".

وتابع قائلا: "تمتعت الولايات المتحدة ومصر بشراكة قوية لعقود، جذورها الأمل المشترك لمنطقة أكثر سلاما وأمنا ونجاحا".

وأضاف في رسالته للسيسي قائلا: "تثمن الولايات المتحدة تعاوننا المشترك لمكافحة الإرهاب وضمان الأمن، وتسعى لتعميق شراكتنا على صعيد النمو الاقتصادي وروابط تعليمية وثقافية أكثر قوة".

يشار إلى أن مصر وأمريكا تتمتعان بعلاقة جيدة تحت إدارتي ترامب والسيسي، إذ شهدت العلاقات تقاربا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية.

وتحتفل مصر بالذكرى الـ67 لـ"ثورة 23 يوليو"، والتي أسقطت خلالها مجموعة "الضباط الأحرار" بقيادة محمد نجيب الحكم الملكي في البلاد.

وتحولت مصر إلى جمهورية منذ تلك "الثورة"، وكان محمد نجيب أول رئيس لها، قبل أن يستلم عبد الناصر السلطة عام 1954 ويبقى رئيسا لمصر حتى عام 1970.

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