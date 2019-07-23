» أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية تغادر مطار القاهرة

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مطار القاهرة

الجمعيات الأهلية

أفواج حجاج

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، أولى أفواج رحلات حجاج الجمعيات الأهلية، من محافظات الجيزة والدقهلية إلى المدينة المنورة، متوجهين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أنه تم إنهاء إجراءات سفر أولى أفواج حجاج الجمعيات الأهلية بإجمالي 700 حاجا إلى المدينة المنورة، على أن يتم سفر أولى أفواج لمكة المكرمة في 28 يوليو الجاري.

وتنقل الشركة الوطنية مصر للطيران هذا العام إلى الأراضى المقدسة 70 ألف حاج، على متن 350 رحلة جوية، على أن تكون آخر الرحلات خلال مرحلة ذهاب الحجاج يوم 5 أغسطس المقبل، فيما تبدأ رحلات العودة بعد أداء المناسك يوم 14 من الشهر ذاته.

يذكر أن وزير الطيران المدني، تفقد اليوم الثلاثاء، مطار برج العرب الدولي، والذي يعد ثاني أكبر مطار مصري بعد مطار القاهرة في حركة التشغيل، وذلك إستكمالًا للجوالات الميدانية التي يقوم بها لتفقد سير العمل وحركة التشغيل خاصة في ظل استعدادات المطارات المصرية لتوديع ضيوف الرحمن إلى السعودية.

وحرص وزير الطيران المدني على تفقد مبنى الركاب وصالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات، واطمأن على الإجراءات الأمنية المطبقة داخل وخارج أسوار المطار، كما تفقد الخيمة الرئيسية المخصصة لاستقبال مودعى الحجاج، خاصة بعد جعلها مكيفة الهواء لتقديم كافة أوجه الراحة  للحجاج ومودعيهم.


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