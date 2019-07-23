» أحمد ياسر ريان يعتذر لجماهير الزمالك

23 يوليه 2019 - 05:21 م

اعتذر أحمد ياسر ريان، مهاجم الأهلي المُعار إلى صفوف فريق الجونة إلى جمهور الكرة في مصر وجمهور نادي الزمالك بصفة خاصة، وذلك عما بدر منه في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد الماضي.

وكتب ريان عبر حسابه الرسمي على تويتر: "أعتذر لجمهور الكورة المصرية وجمهور نادى الزمالك واؤكد أن الأمر لا يتعدى كونه حماس ونرفزة ملعب."

وكانت مشادة قد حدثت بين ريان وبين لاعبي الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الأحد الماضي بالدوري الممتاز وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.