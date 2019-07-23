» «جلال» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال، قائمة فريقه لمواجهة الإسماعيلي مساء غد الأربعاء في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ27 في الدوري الممتاز.
وجاءت القائمة مكونة من اللاعبين:
عماد السيد وعمر صلاح لحراسة المرمي
محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة وحمدي النقاز وحازم إمام لخط الدفاع
طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ومحمد عنتر وأحمد مدبولي وأحمد زيزو وابراهيم حسن وأيمن حفني ومحمد ابراهيم لخط الوسط .
حميد احداد وعمر السعيد لخط الهجوم.
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