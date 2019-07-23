والد «فتاة العياط» يعلق علي تقرير الطب الشرعي

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الطب الشرعي يحسم الأمر: «فتاة العياط» عذراء

علق "أحمد عبد الله" والد أميرة المعروفة إعلاميا بـ "فتاة العياط" على تقرير الطب الشرعي الخاص بكشف عذرية ابنته بعدما أثبت عذريتها قائلا: "بنتي صاحبة حق".

ووجه حديثه لمنتقديه قائلا: "بنتي شريفة بنت شريف، واللي طعن في شرفها ربنا ينتقم منه".

وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة اليوم الثلاثاء، قد جدد حبس الطفلة المتهمة بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها بالعياط 15 يوما على ذمة التحقيقات، كما جددت حبس صديقي المجني عليه، والتي كانت الفتاة ترتبط بأحدهما بعلاقة عاطفية، وعاونا القتيل في استدراجها 15 يوما بتهمة المساعدة في استدراج أنثي والتحريض على الاعتداء عليها جنسيا.

وكشفت تحقيقات نيابة العياط ملابسات ذبح طفلة لسائق ميكروباص داخل المنطقة الجبلية، بعد محاولته اغتصابها، حيث تبين أنه استدرجها بحجة استرداد هاتف صديقها، وحاول الاعتداء عليها جنسيا فذبحته ومزقت جسده بـ13 طعنة وسلمت نفسها إلى قسم الشرطة.

وأشارت التحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن الخدمات الأمنية بمركز شرطة العياط، فوجئت بفتاة تدعى أميرة 15 سنة، عاملة بمعرض ملابس في مدينة طامية بالفيوم، وبحوزتها سكين ملطخ بالدماء، وقررت قيامها بقتل شاب بالمنطقة الجبلية.

وأدلت الفتاة برواية للعميد ياسر يوسف مأمور مركز العياط، قررت فيها أنها كانت متوجهة إلى عملها حين اختطفها ميكروباص بداخله 4 شباب واصطحبوها إلى منزل مهجور، وحاولوا اغتصابها إلا أن تعالي صرخاتها دفعهم إلى تكميم فمها، واصطحابها للمنطقة الجبلية خشية فضح أمرهم وأخرج أحدهم سكينا فخطفته منه، وسددت له عدة طعنات حتى سقط قتيلا فانتاب الباقون الخوف وفروا هاربين، وتوجهت هي إلى الأهالي الذين أنقذوها وأوصلوها إلى مركز الشرطة.

وانتقلت قوات الأمن برئاسة المقدم أحمد صبحي رئيس مباحث العياط، والرائد إمام شعلان رئيس مباحث نقطة المتانيا، إلى المنطقة التي أرشدت عنها الفتاة، وتبين العثور على جثة شاب يدعى الأمير. أ 22 سنة سائق ملقي في مدق جبلي مصاب بجرح ذبحي و13 طعنة في أنحاء متفرقة من الجسد وبجواره سيارة ميكروباص.

وتبين للأجهزة الأمنية تناقض رواية الفتاة وبإعادة استجوابها أسفرت التحريات بقيادة العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة والعقيد على عبد الكريم مفتش مباحث قطاع العياط والبدرشين أن الطفلة حضرت من الفيوم للقاء حبيبها يدعي وائل بحديقة الحيوانات، وأنه كان برفقته صديق له يدعي إبراهيم، وأثناء تنزههم سويا تاهت منه وسط زحام الحديقة، وبعد فترة من البحث عنه اتصلت به هاتفيا فأجاب أحد الأشخاص على الهاتف، وأخبرها أنه عثر على الهاتف، وطلب منها لقاءه لتسليمه لها، واتفق على لقائها بإحدي قرى العياط، وعندما ذهبت له فاجأها بأن مالك الهاتف ذهب إليه واستلمه منه.

وعرض عليها الشاب توصيلها بسيارته إلى الطريق الصحراوي الغربي، لاستقلال سيارة تعيدها إلى بلدتها بالفيوم، إلا أنه أثناء سيرهما تعمق إلى أحد المدقات الجبلية، وطلب ممارسة الرذيلة معها، وعندما رفضت أخرج سكينا وهددها بها، فادعت موافقتها وطلبت منه النزول من السيارة، فترك السكين وخرج وراءها فاستغلت الفرصة وتناولت السكين وغرسته في رقبته، ولكنه لم يمت فلحق بها ما دفعها لطعنه طعنات عدة في جسده حتى خر قتيلا، وأثناء هروبها للخروج من الجبل التقت شابين يستقلان دراجة بخارية أوصلاها إلى خارج الجبل ومنه إلى قسم الشرطة.

واستدعت الأجهزة الأمنية حبيب الفتاة وصديقه، وتبين من مناقشتهما أن القتيل صديقهما، وأنهما اتفقا سويا على استدراج الفتاة ومحاولة معاشرتها جنسيا، وتم تحرير محضر بالواقعة، بعدما اعترفت الفتاة أنها اختلقت رواية قيام 4 أشخاص باختطافها، لعدم فضح أمر علاقتها بحبيبها وحضورها للقائه.


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