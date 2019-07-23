الإفتاء لزوج يشتكي ملابس زوجته: ربنا يهدهالك

23 يوليه 2019 - 02:30 م





رد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الشيخ محمدعبد السميع، على سؤال متابع لصفحة الرسمية لدار الإفتاء و الذي قال فيه : "زوجتي لا تنصاع لأوامري خاصة في ملابسها فماذا أفعل".



و قال عبد السميع في فيديو عبر الحساب الرسمي لدار الإفتاء المصرية عبر "فيس بوك" :"إن الحل هو أن تظل تأمرها والله سبحانه وتعالى قادر على أن يهديها لك.



وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه إذا كانت الزوجة لا تستمع لأوامر زوجها خاصة في الملابس ، فإن الحل هو كما قال الله للرسول صلى الله عليه وسلم، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا.

