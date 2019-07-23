  • الثلاثاء 23 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر02:51 م
بحث متقدم
ارشيفية

فتاة تنجب وعمرها 13 عاما.. كيف أجبرها الأب

ارشيف

فولفو تستدعى نصف مليون سيارة.. الأمر خطير

ريهام سعيد

تعرف على حقيقة وفاة ريهام سعيد

دار الإفتاء المصرية

الإفتاء لزوج يشتكي ملابس زوجته: ربنا يهدهالك

رئيس الوزراء ناريندرا مودي

الهند على بركان بسبب تصريحات ترامب

غرق

هزت السعودية.. غرق 3 شباب في مستنقع مائي

بوريس جونسون

" جونسون" يفوز بزعامة حزب المحافظين

س

داخلية الكويت تتوعد بعقوبات صارمة.. تعرف عليها

الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسى يحتفل بذكرى ثورة يوليو عبر "فيس بوك"

ترامب

هكذا علق ترامب على ذكرى 23 يوليو

الإفتاء لزوج يشتكي ملابس زوجته: ربنا يهدهالك

آخر الأخبار

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

مفاجأة في جريمة ذبح أب لزوجته وأبنائه الأربعة

#

زوجة فنان شهير تقبله على الهواء.. شاهد رد فعله

#

قرار جديد ضد عامل ذبح زوجته بعد 10 أيام من الزفاف

#

رجل يقتل زوجته وطفليه لرفضها تكبير ثدييها



رد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الشيخ محمدعبد السميع، على سؤال متابع لصفحة الرسمية لدار الإفتاء و الذي قال فيه : "زوجتي لا تنصاع لأوامري خاصة في ملابسها فماذا أفعل".

 و قال عبد السميع في فيديو عبر الحساب الرسمي لدار الإفتاء المصرية عبر "فيس بوك" :"إن الحل هو أن تظل تأمرها والله سبحانه وتعالى قادر على أن يهديها لك.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه إذا كانت الزوجة لا تستمع لأوامر زوجها خاصة في الملابس ، فإن الحل هو كما قال الله للرسول صلى الله عليه وسلم، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا الفنان بديل الراحل عزت أبو عوف بفيلم تامر حسني
» مشهد لن تصدقه.. صيني يسحب سيارتين بأذن واحدة
» اللغة الصينية رسميًا في الإمارات
» قاموا بهدم مبنى وتعرضوا لمشهد مرعب.. التفاصيل
» طبيب الأهلي يزف خبرًا سارًا لـ "لاسارتي"
» حل سحري من "فيس بوك" لاستعادة الأرقام الضائعة
» موجة حارة جديدة تجتاح أوروبا
» سيارة محملة مخدرات بملايين الدولارات تصطدم بالشرطة
» تحذيرات بالتوقف عن تناول «الأسبرين»
» "جمعة" يكشف حكم تركيب المرأة لـ"الباروكة"
» "حدث مثير".. ولادة 216 طفلا ذكرا بـ132 قرية هندية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج