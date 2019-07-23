» مشهد لن تصدقه.. صيني يسحب سيارتين بأذن واحدة

23 يوليه 2019 - 02:19 م

تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر رجلاً صينياً وهو يسحب سيارتَيْن بمن فيهما، بواسطة سلسلة حديدية ربطت بأذنه اليمنى فقط. وعرض عرف يانغ ديون الأستاذ في "الكونغ فو" من مدينة شانغكيو بمقاطعة خنان الصينية قدراته البدنية أمام مجموعة من شهود العيان في إحدى ساحات المدينة.



و سحب يانغ للسيارتين المربوطتين ببعضهما بواسطة حبل خاص وصلت بسلسلة حديدية موصولة مباشرة بين السيارة الأمامية وأذن يانغ اليمنى عبر ملقط معيّن.



ويقوم أستاذ "الكونغ فو" الصيني بسحب السيارتين، التي صعد في كل منهما راكبان، عدة خطوات.



وتظهر المشاهد اللاحقة تأكد شاهد عيان من أذن يانغ، في نهاية العرض، عبر الإمساك بها وعرضها أمام الكاميرا.



ووفقا ليانغ، إن هذا الاستعراض ليس أقصى ما يمكنه فعله، فهو قد تمكن من سحب 10 سيارات "أودي"، من قبل، بأذن واحدة.



شاهد الفيديو..



https://www.youtube.com/watch?v=ftS8UdQjpx0

