هزت السعودية.. غرق 3 شباب في مستنقع مائي

23 يوليه 2019 - 02:15 م

لقي ثلاثة شباب أمس الإثنين مصرعهم غرقًا، في مركز ثلوث المنظر التابع محافظة بارق في منطقة عسير ، وذلك بأحد المستنقعات المائية التي خلفتها مياه الأمطار.

وكان الدفاع المدني بمحافظة بارق قد تلقى بلاغا يفيد بغرق ثلاثة شباب تتراوح أعمارهم من 14 إلى 16 عاما بأحد المستنقعات المائية.

على الفور سارعت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر لمباشرة موقع الحادث فور تلقيهم البلاغ، وجرى انتشال الجثث ونقلها لثلاجة الموتى بمستشفى محايل عسير.

وعقب انتشال الجثث تم التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف حقيقة الوفاة.