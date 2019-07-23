» هذا الفنان بديل الراحل عزت أبو عوف بفيلم تامر حسني

اختار صناع فيلم تامر حسني الجديد الفنان اللبناني كميل سلامة، ليجسد الدور الذي كان من المقرر أن يلعبه الممثّل الراحل عزت أبو عوف.

وكان عزت أبو عوف قد توفي في الأول من يوليو الحالي بعد صراع مع المرض حيث كان من المتوقع أن يظهر كضيف شرف في الفيلم.

سيحمل الفيلم اسم "كل سنة وأنت طيب" مبدئياً، يصور كميل سلامة 6 مشاهد خلال أحداث الفيلم، حيث قام بتصوير عدد منها.

الفيلم من إنتاج شركة "نيوسنشري"، تأليف محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق الذي سينتهي من التصوير بعد أيام قليلة، ومن بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وغيرهم بالاضافة الى عدد من الفنانين يظهرون كضيوف شرف.