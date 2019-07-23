  • الثلاثاء 23 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر02:53 م
بحث متقدم
الملك سلمان

الملك سلمان يصدر حزمة قرارت ملكية من نيوم

ارشيفية

فتاة تنجب وعمرها 13 عامًا.. كيف أجبرها الأب

ارشيف

فولفو تستدعى نصف مليون سيارة.. الأمر خطير

ريهام سعيد

تعرف على حقيقة وفاة ريهام سعيد

دار الإفتاء المصرية

الإفتاء لزوج يشتكي ملابس زوجته: ربنا يهدهالك

رئيس الوزراء ناريندرا مودي

الهند على بركان بسبب تصريحات ترامب

غرق

هزت السعودية.. غرق 3 شباب في مستنقع مائي

بوريس جونسون

" جونسون" يفوز بزعامة حزب المحافظين

س

داخلية الكويت تتوعد بعقوبات صارمة.. تعرف عليها

الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسى يحتفل بذكرى ثورة يوليو عبر "فيس بوك"

هذا الفنان بديل الراحل عزت أبو عوف بفيلم تامر حسني

الصفحة الأخيرة

عزت ابو عوف والهضبة
عزت ابو عوف والهضبة

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

أول تعليق لأرملة "عزت أبو عوف" بعد وفاته

#

بالصور.. جنازة "أبوعوف" تبحث عن فنانين

#

عمرو دياب ينعى عزت أبو عوف بكلمات مؤثرة

#

كشف حقيقة وصية عزت أبو عوف بحرق أفلامه بعد وفاته

تامر حسني

عزت أبو عوف

اختار صناع فيلم  تامر حسني الجديد الفنان اللبناني كميل سلامة، ليجسد الدور الذي كان من المقرر أن يلعبه الممثّل الراحل عزت أبو عوف.

وكان عزت أبو عوف قد توفي في الأول من يوليو الحالي بعد صراع مع المرض حيث كان من المتوقع أن يظهر كضيف شرف في الفيلم.

سيحمل الفيلم اسم "كل سنة وأنت طيب" مبدئياً، يصور كميل سلامة 6 مشاهد خلال أحداث الفيلم، حيث قام بتصوير عدد منها.

الفيلم من إنتاج شركة "نيوسنشري"، تأليف محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق الذي سينتهي من التصوير بعد أيام قليلة، ومن بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وغيرهم بالاضافة الى عدد من الفنانين يظهرون كضيوف شرف.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا الفنان بديل الراحل عزت أبو عوف بفيلم تامر حسني
» مشهد لن تصدقه.. صيني يسحب سيارتين بأذن واحدة
» اللغة الصينية رسميًا في الإمارات
» قاموا بهدم مبنى وتعرضوا لمشهد مرعب.. التفاصيل
» طبيب الأهلي يزف خبرًا سارًا لـ "لاسارتي"
» حل سحري من "فيس بوك" لاستعادة الأرقام الضائعة
» موجة حارة جديدة تجتاح أوروبا
» سيارة محملة مخدرات بملايين الدولارات تصطدم بالشرطة
» تحذيرات بالتوقف عن تناول «الأسبرين»
» "جمعة" يكشف حكم تركيب المرأة لـ"الباروكة"
» "حدث مثير".. ولادة 216 طفلا ذكرا بـ132 قرية هندية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج