" جونسون" يفوز بزعامة حزب المحافظين

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بوريس جونسون
بوريس جونسون

متابعات-علا خطاب

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فاز بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطانية السابق، برئاسة حزب المحافظين، حث تكاد يتفق الجميع بأنه سيحّل مكان تيريزا ماي في رئاسة الحكومة.

وكان حزب المحافظين شهد اقتراعًا، يوم أمس الاثنين، شارك فيه 160 ألف عضو لاختيار رئيس للحزب من بين أحد المرشحَين؛ جونسون (55 عاماً) ووزير الخارجية الحالي، جيرمي هانت (52 عاماً).

وتتوجه تيريزا ماي يوم غدٍ إلى قصر باكنغهام لتقديم استقالتها رسمياً للملكة إليرابيث الثانية، فيما يكون رئيس المحافظين الجديد في طريقه للقاء الملكة التي ستكلّفه رسمياً تشكيل الحكومة.

وكان "جونسون" رئيس بلدية لندن السابق من منصب وزير الخارجية قبل عام بسبب خطط ماي للخروج من الاتحاد وهو المرشح الأوفر حظًا لخلافتها. وأظهرت استطلاعات رأي عديدة حصوله على نحو 70 بالمئة من الأصوات.


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