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السيسى يحتفل بذكرى ثورة يوليو عبر "فيس بوك"

السيسى يحتفل بذكرى ثورة يوليو عبر "فيس بوك"

الحياة السياسية

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الرئيس عبدالفتاح السيسي

إيمان هاني

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هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بحلول ذكرى ثورة يوليو قائلاً: "إن ثورة 23 يوليو 1952 ضربت مثالاً على وعي الشعب المصري ورغبته في بناء مرحلة جديدة".

وكتب السيسي على صفحته بموقع "فيس بوك" اليوم الثلاثاء: "نحتفل اليوم بحلول ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، تلك الثورة التي ضربت مثالاً على وعي الشعب المصري العظيم، ورغبتهم الشديدة في بناء مرحلة جديدة من عمر الوطن تقوم على العدل والكرامة".

ويحتفل الشعب المصري اليوم بحلول ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، تلك الثورة التي ضربت مثالًا على وعي الشعب المصري العظيم، ورغبتهم الشديدة في بناء مرحلة جديدة من عمر الوطن تقوم على العدل والكرامة.

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