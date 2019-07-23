» موجة حارة جديدة تجتاح أوروبا

23 يوليه 2019 - 12:59 م

حذرت الأرصاد الجوية الفرنسية من عودة موجة حر كبيرة إلى القارة الأوروبية هذا الأسبوع

وأكدت الأرصاد في صفتحتها على تويتر أن أوروبا تنتظر موجة حار قاسية، ستكون درجة الحرارة القصوى يوم الخميس والتي تصل إلى 40 درجة مئوية.

وأضافت أن درجات الحرارة قد تصل إلى 42 درجة مئوية في العاصمة الفرنسية باريس. كما أشارت نفس المصادر إلى أن سبب هذه الموجة راجع إلى صعود كتلة هوائية ساخنة وجافة من شبه الجزيرة الأيبيرية.

هذا وشهدت العواصم الأوروبية ارتفاعًا قياسيًا لرجات الحرارة في نهاية شهر يونيو الماضي، إذ بلغت درجات الحرارة القصوى في العديد من المناطق أكثر من 40 درجة مئوية، مما دفع السلطات إلى رفع مستوى التحذير من مخاطر الشمس إلى المستوى الأحمر.