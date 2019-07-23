» تحذيرات بالتوقف عن تناول «الأسبرين»

23 يوليه 2019 - 12:35 م

حذرت دراسة علمية حديثة الملايين، بالتوقف عن استخدام حبوب الأسبرين، خاصة إذا كانوا يستخدمونها لتفادى الإصابة بالنوبات القلبية.

وأوصى الباحثون في جامعة هارفارد باستخدام جرعة من الأسبرين يوميًا فقط، للأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بنوبة أو جلطة قلبية، أو جرى تشخصيهم بمرض القلب.

لكنَّ الباحثين أكدوا أن الأمر مختلف بالنسبة إلى الاستخدامات الأخرى لهذا العقار.

وأظهرت الإرشادات الصحية الذي أصدرت هذا العام في الولايات المتحدة استبعاد استخدام الأسبرين الروتيني للعديد من كبار السن الذين لا يعانون من أمراض القلب، وقالت إن الأمر مخصص للأشخاص الأصغر سنا، وفقط بأمر من الأطباء.