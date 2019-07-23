» "حدث مثير".. ولادة 216 طفلا ذكرا بـ132 قرية هندية

23 يوليه 2019 - 12:30 م

دخلت السلطات القضائية في ولاية بشمال الهند فى تحقيق بشأن ولادة 216 طفلاً في 132 قرية خلال 3 أشهر كلّهم من الذكور.

وقالت السلطات في مدينة أوتاركاشي بولاية أوتارخاند، شمالي الهند، إنّ هذه البيانات أثارت حفيظة وقلق المسئولين في السجل المدني والمعنيين بمعدلات الولادة في الولاية، وأشاروا إلى احتمال حدوث عمليات إجهاض انتقائية للجنس، مّا يعني أن هناك عمليات "انتقاء جنسي" وعمليات "وأد" أو إجهاض للأجنّة الإناث واسعة النطاق.

وكانت الهند أصدرت في العام 1994 تشريعاً يمنع إجهاض الأجنّة الإناث، غير أنّ هذه الممارسة تظلّ شائعة في البلاد، حيث يرى الأبوان أنّ الذكور يمكنهم إعالة أسرهم، في حين أن الإناث "مكلفات" أو "عالة"، وفقا لما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وبحسب آخر إحصاء للسكان عام 2011، تبيّن أن نسبة الإناث مقابل الذكور في الهند بلغت 943 أنثى، مقابل كلّ 1000 ذكر.

وقال مدير مقاطعة أوتاركاشي، أشيش تشوهان إن معدل ولادة الإناث في المنطقة، الذي جمعته مديرية الصحة المحلية مؤخراً كان "مثيراً للشبهات وألقى الضوء على عمليات إجهاض واسعة للأجنة الإناث".

ووضعت السلطات القرى الـ132، التي لم تشهد ولادة أي أنثى خلال 3 شهور، تحت مؤشّر "المنطقة الحمراء"، مما يعني أنّ البيانات المحلية ستخضع للتدقيق والفحص والمراقبة حثيثة من قبل مسؤولي المقاطعة والعاملين في القطاع الصحي.

وقال تشوهان إنّه إذا ما تبيّن أنّ أحد الأبوين تورط في عملية إجهاض للأجنة الإناث، فإنّه ستتخذ بحقه إجراءات قانونية.

وقال عضو المجلس التشريعي غوبال راوات: "من المثير للصدمة أن تكون نسبة الإناث بين المواليد صفراً في 132 قرية في المقاطعة، حيث نادراً ما سمعنا عن حدوث أي حادثة إجهاض للأجنة الإناث في التلال.. لقد وجهت وزارة الصحة لمعرفة السبب الحقيقي لمثل هذه الأرقام المقلقة واتخاذ إجراءات جادة لحلها"، مضيفاً أنّ السلطات ستطلق أيضا "حملة توعية واسعة النطاق" على أمل عكس هذا الاتجاه وفقا لـ "سكاى نيوز" .