بدء اختبارات القدرات لطلاب المعادلة العربية والأجنبية

23 يوليه 2019 - 12:05 م

قالت وزارة التعليم العالي إنه تقرر عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) والطلاب الوافدين لهذا العام 2019 الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات.

وأضافت الوزارة في بيانها اليوم الثلاثاء، أنه تيسيرًا على أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور تقرر الاستمرار في إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات الكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت : تسجيل اختبارات القدرات الكترونيًا.

وتابعت: وذلك برقم الدخول والرقم السري الذي يتسلمه الطالب من مكتب التنسيق عند صرف أوراق ودليل القبول وسيتم فتح الموقع والتسجيل لحجز هذه الاختبارات اعتبارا من يوم الأربعاء 24/7/2019، ويتم إجراء هذه الاختبارات في الأماكن والمواعيد المحددة.