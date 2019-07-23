مفاجأة.. ريال مدريد يتخلص من "بيل" مجانا

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بيل

أبدى ريال مدريد استعداده للتخلى مجانًا عن لاعبه الويلزي جاريث بيل ويسهل بالتالى انتقاله إلى الصين، فى محاولة من "الملكى" لتوفير راتبه ومحو الملايين التى يتقاضاها من دفتر حساباته.

وبحسب التقارير، فقد تلقى بيل عرضا مغريا للانتقال إلى الشرق الأقصى بعد فترة من تجميده خارج الفريق في ملعب سانتياجو برنابيو، بحسب صحيفة ذي صن البريطانية.

وأكد مدرب الريال أن اللاعب، البالغ من العمر 30 عاما بات "قريبا من مغادرة" النادي الإسباني، بعد استبعاده من التشكيلة التي خسرت في مباراة الفريق الاستعدادية أمام بايرن ميونيخ الألماني.

ولحل هذه المشكلة، فإن ريال مدريد بات مستعدا لإنهاء السنوات الثلاث المتبقية من العقد وتوفير أجر اللاعب، إذا ما وافق على الانتقال إلى الصين، وفقا لما ذكره موقع "إي أس بي أن".

وقد تردد أن كلا من فريقي جيانغسو سونينغ وبكين غوان الصينيين أبديا اهتمامهما بمضاهاة راتبه "الخيالي" في ريال مدريد، والبالغ نحو 600 ألف جنيه إسترليني (نحو 750 ألف دولار) أسبوعيا.

ويعتبر اللاعب إزكاييل لافايزي حاليا اللاعب الأعلى أجرا في الصين، حيث يحصل النجم الأرجنتيني على أجر من ناديه "هيبي تشاينا فورتشين" قدره 500 ألف جنيه إسترليني (نحو 620 ألف دولار).


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