مفاجأة صادمة تقلب الموازين بقضية فتاة اغتصاب "العياط"

23 يوليه 2019 - 11:12 ص

أكد زهران عبد الستار، والد قتيل العياط، في أول ظهور إعلامي له، أن ابنه لم يفعل شيئا من التُهم الموجهة له، قائلا: "ابني مكانش بتاع حريم زي ما أدعى عليه".



وأضاف "عبد الستار"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، مع الإعلامي سيد علي، أن محافظة الجيزة كلها تعرف أنه "راجل عملي بتاع شغل بيحارب على أكل عيشه".



واتهم والد القتيل، الفتاة التي قتلت ابنه وقالت إنها تعرضت لمحاولة الاغتصاب بأنها تتبع "عصابة"، معقبا: "دي عصابة وشغالين مع ناس في الجيزة في الكارتة بيبيعوا بودرة، وإحنا مش بتوع الكلام الفاضي ده ولا بتوع حريم".



وتابع باكيا: "حسبي الله ونعم الوكيل.. حسبي الله ونعم الوكيل".



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