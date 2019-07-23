  • الثلاثاء 23 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر11:12 ص
بحث متقدم
زعيم القاعدة

باكستان : نحن قدمنا "بن لادن" صيدا ثمينا لأمريكا

فرقة

غضب مسيحي ضد " مشروع ليلي" في دولة عربية

دينا المقدم

تصرف مفاجئ لمحامية فتاة العياط على الهواء

سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر

يجوز الحج بـ"القميص والبنطلون"..رد غريب لسعد الهلالي

و

أشعل مواقع التواصل.. نائم بالمسجد أثناء زيارة الملك عبد الله

الإعلامي تامر أمين

إعلامي عن الزيادة السكانية:" بلاش ليالي جمعة و اتهدوا شوية"

ارشيف

أول تعليق من فنانة كويتية على زج اسمها بمقطع جنسي

ملك الأردن

ظهور مفاجئ لملك الأردن حافي القدمين وبدون حراسة

الدولار

تعرف علي سعر الدولار اليوم

الطفلة المجني عليها

كشف غموض مقتل شاب وابنته: علاقة غامضة للزوجة

غضب مسيحي ضد " مشروع ليلي" في دولة عربية

الحياة السياسية

فرقة
فرقة

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

دولة عربية مستهدفة في فيديو جديد لداعش

#

رغيف الخبز يصل لـ40 دولارًا في دولة عربية

#

أرقام مرعبة بمعدلات الطلاق في السعودية

#

إرهاب جديد.. حرق مئات مزارع القمح في دولة عربية

لبنان

مشروع ليلى

غضب مسيحي

سادت حالة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان،  إثر دعوة مطرانية جبيل المارونية، في بيان، إلى عدم السماح لفرقة " مشروع ليلي" من دخول المدينةلإجراء مهرجان فني.

واتهمت المطرانية الفرقة بأنها "تتعرض للمقدسات المسيحية"، وأن مدينة جبيل "لا يليق بها استقبال حفلات مماثلة على أرضها، وهي تتعارض بشكل مباشر مع الإيمان المسيحي والخلقيات الدينية والإنسانية".

وقال منتقدو الفرقة إن أغانيها تسيء للرموز الدينية المسيحية، وبلغت بعض الانتقادات حد التحريض على استخدام العنف لمنع الفرقة من المشاركة في المهرجان.

وقالت  الفرقة  إنها تعيش حالة من الاستغراب بسبب حملة اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي ضد مشاركتها بمجموعة أغان في مهرجان بيبلوس في أغسطس المقبل.

وبحسب ما أكدته الفرقة في بيانها  فإنه من المستغرب أن تثور موجة من الاعتراضات على أغنية من هذه الأغنيات الآن، مع العلم أنها لا تسيء إلى أحد بشيء ولا تنتقص من أي من القيم والأديان".

بينما تحدثت المغردة ديما عن اختلاف المعايير في التعامل مع موضوع "المثلية الجنسية"، الذي تتهم الفرقة بالترويج لها.

ووصل الأمر ببعض المغردين إلى تهديد أعضاء فرقة "مشروع ليلي"، ما حدا بهذا المغرد إلى القول إن "لكل دين دواعشه".

وعلق مغرد على رجل دين مسيحي قال إن الفرقة تريد "نشر الخلاعة والفساد واحتقار المقدسات" في جبيل.

يذكر أن فرقة "مشروع ليلى" عام 2008 كانت قد تشكلت في الجامعة الأميركية في بيروت، وتتكون من سبعة شبان.

وقد حازت الفرقة في 2009 على الجائزة الأولى في مسابقة الموسيقى الحديثة التي نظمها "راديو لبنان".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» فنان شهير لمادلين طبر: عيب اللي عملتيه
» فنان شهير ينهار في البكاء: الناس بتقول عليا مجنون
» فتاة البحيرة لم تنتحر .. وعلاقة غير شرعية وراء قتلها
» مطرب شهير: الفلوس اللي باخدها حرام
» نقل فنان شهير للمستشفى.. والفيشاوي يطلب الدعاء له
» حسام حسن على أعتاب الأهلي
» رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع لاعب المصري إسلام عيسى
» أغرب ما قاله والد المجني عليه في واقعة "فتاة العياط"
» تعليق صادم لـ تامر أمين بعد وصول تعداد السكان لـ99 مليون
» أخطر تصريح لـ"ترامب" بشأن الحرب في أفغانستان
» حقيقة التكتم على وفاة «أردوغان»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج