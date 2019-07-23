تصرف مفاجئ لمحامية فتاة العياط على الهواء

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دينا المقدم
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اغتصاب

الحدث اليوم

فتاة

العياط

دينا المقدم



أكدت دينا المقدم، محامية فتاة العياط، أن الرأي العام ليس من حقه الفصل في براءة الفتاة أو إدانتها، ولكن الجهات القضائية، مشددة على أن الفترة الماضية شهدت ظهور العديد من الأدلة في مصلحة الفتاة ومنها تقرير الطب الشرعي الذي أثبت أنها كانت في حالة دفاع عن النفس.

وأضافت "المقدم"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية،مع الإعلامي سيد علي، أن البلبلة التي حدثت بسبب ظهور أحد الأشخاص لا علم له بالقضية ادعى علمه بتفاصيل الواقعة.

 وأكدت "المقدم"، أن القانون أباح للشخص القتل في حالة الدفاع عن النفس. وقامت المحامية بإغلاق الهاتف على الهواء، بسبب رفضها الدخول في مداخلة مع محامي أسرة القتيل.

من جانبه، قال أحمد مهران، محامي أسرة القتيل، إن الفتاة تجاوزت حدود الدفاع الشرعي عن نفسها، موضحا أنها طعنته 14 طعنة رغم أن طعنة أو اثنين أو ثلاثة كافية لقتله، وهي بذلك تعدت حدود الدفاع الشرعي إلى حدود القصد بالقتل.

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