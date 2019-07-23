ظهور مفاجئ لملك الأردن حافي القدمين وبدون حراسة

23 يوليه 2019 - 09:41 ص

ظهر ملك الأردن عبد الله بن الحسين، بصورة مفاجئة في وسط عمان متجولا وحافي القدمين على سجاد المسجد الحسيني الكبير أقدم مساجد العاصمة عمان، والذي ذهب ليتفقده بعد حريق في طابقه الثاني حصل الأسبوع الماضي.

والتقط مارة ومواطنون صورا لملكهم الذي ظهر بينهم فجأة ودون ترتيبات حراسة من النوع المعتاد، وبعدما أمر وهو في إجازته باتخاذ كل التدابير لصيانة المسجد الحسيني واستبدال الأثاث فيه وطلائه وتوفير نظام إنذار مبكر وفقا لتوجهات صدرت مباشرة بعد اندلاع الحريق لرئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي.

الأهم بعد الزيارة الملكية المباغتة لأعرق مساجد عمان أن الملك ظهر بملابس مدنية مريحة وأطلق لحية صغيرة اعتلت وجهه.

وظهر ملك الأردن بعدما خلع نعليه وهو يدخل المسجد وصلى ركعتين لتحية المسجد فيما ظهر بجانبه من المسئولين فقط وزير الأوقاف الدكتور عبد الناصر أبو البصل.

وتناقل ناشطون صور الملك لافتين إلى أنه ظهر مهموما جدا، وعلق أحد النشطاء بأنه لم يرى الملك في هذه الحالة من قبل.



