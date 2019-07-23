» فتاة البحيرة لم تنتحر .. وعلاقة غير شرعية وراء قتلها

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فتاة البحير

فجر تقرير الطب الشرعي في واقعة انتحار فتاة بالبحيرة مفاجأة من العيار الثقيل حيث تبين أن وراء الوفاة شبهة جنائية .

بداية ظهور تفاصيل الواقعة كانت ورود إخطارًا لقوات الأمن، من المستشفى العام في الدلنجات، حول وصول "ف.ع - 18 سنة" مصابة بتسمم فسفوري إثر تناول قرص مبيد حشري خاص بحفظ الغلال، وتوفيت فور وصولها.

بسؤال والدة الفتاة ، أقرت أن ابنتها كانت تغسل الغلال ، ولما عادت فوجئت أنها مصابة بحالة إعياء فنقلتها للمستشفى لكن لفظت أنفاسها الأخيرة .

تم عرض الفتاة على الطب الشرعي وكانت المفاجأة الصادمة ، حيث تبين وجود كدمات وسجحات حول عنق الفتاة مما يشير إلى تناولها حبة الغلال دون إرادتها ، كما تبين أن الفتاة كانت حامل في الشهر الرابع .

وبينت التحريات أن الفتاة ارتبطت مع شاب بعلاقة غير شرعية وحملت سفاحا ، ولما علمت الأم قررت قتلها .

تم القبض على الأم التي أنكرت تماما معرفتها بحمل ابنتها ، وتم حبسها على ذمة القضية.

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