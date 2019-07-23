عمرو أديب يفتح النار على حمد بن جاسم لهذا السبب

23 يوليه 2019 - 01:10 ص

وجه الاعلامي عمرو أديب رسالة نارية لحمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق، تعليقا على ما سطره فى تويته له اليوم بشأن استدعاء بعض دول الخليج للقوات الامريكية بعد التوترات التي شهدتها المنطقة قائلا له: "ان هناك فارق كبير بين القواعد العسكرية وبين التواجد العسكري، لانه واضح انك لا تفهم فقط سوى في الكباريهات والملاهي ورشاوى البنوك اياها".

