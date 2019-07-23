عمرو أديب يفتح النار على حمد بن جاسم لهذا السبب

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عمرو أديب

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وجه الاعلامي عمرو أديب رسالة نارية لحمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق، تعليقا على ما سطره فى تويته له اليوم بشأن استدعاء بعض دول الخليج للقوات الامريكية بعد التوترات التي شهدتها المنطقة قائلا له: "ان هناك فارق كبير بين القواعد العسكرية وبين التواجد العسكري، لانه واضح انك لا تفهم فقط سوى في الكباريهات والملاهي ورشاوى البنوك اياها".
أضاف "أديب"، خلال برنامجه الحكاية المذاع على فضائية "ام بي سي مصر "، يوم الاثنين، "عليك ان تفهم ان القواعد العسكرية الأمريكية تختلف كثيرا عن التواجد العسكري بسبب أزمة ما""
وأوضخ ان حمد بن جاسم أراد ان يشير بشكل او بأخر الى ان استعانة بعض دول الخليج للقوات الأمريكة بعد الأزمة الإيرانية الاخيرة يؤكد وجهة نظر قطر  بإقامة قاعدة عسكرية في بلادها، وهو أمر يجافى تماما الحقيقة.
وتابع "من الواضح انك لا تستوعب الفارق كما قلت بين التواجد العسكري والقاعدة العسكرية لانك مش فاصي غير للصفقات المشبوهه".


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