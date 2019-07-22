» أغرب ما قاله والد المجني عليه في واقعة "فتاة العياط"

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طالب زهران عبد الستار، والد الشاب الذي تعرض للقتل على يد فتاة داخل منطقة جبلية بالعياط، بالقصاص من قاتلة نجله، مضيفًا: "ابني كان يحارب على لقمة عيشه". 
وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc مساء الإثنين إن نجله المقتول حسن السمعة، متابعا: "ومواقف سيارات محافظة الجيزة كلها كانت تعرفه.. ومكنش بتاع حريم".


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