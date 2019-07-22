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تعليق صادم لـ تامر أمين بعد وصول تعداد السكان لـ99 مليون

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الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين

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أكد الإعلامي تامر أمين، أن تعداد سكان مصر في الداخل وصل لـ99 مليون، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهذا يعني أن تعداد سكان مصر في الداخل والخارج، يقدر بـ110 مليون نسمة. 
ووجه "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الإثنين، حديثه للشعب، قائلًا: "ارحمونا عايزين نتنفس، عايزين نعيش، والله العظيم حرام، الزيادة السكانية بتاكل أي نمو اقتصادي، مهما بنينا مستشفيات أو مدارس، في زربيح عيال بيتولد". 
وأضاف أن مشكلة الزيادة السكانية تتمثل في الطبقات الفقيرة التي تعتبر الأولاد مصدر رزق، معقبًا: "الواحد يخلف 3 بنات ويشغلهم خدامات، الخدامة دلوقتي في البيت، بتاخد 4 آلاف جنيه، يعني أكتر من موظفة الحكومة اللي معاها ليسانس".

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