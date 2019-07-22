محامي "فتاة العياط" يكشف تفاصيل مثيرة عن الحادث

22 يوليه 2019 - 10:50 م

أكد حسن شومان محامى المتهمة بقتل شاب حاول اغتصابها والمعروفة إعلاميا بـ "فتاة العياط"، أن الطب الشرعى أكد عذرية الفتاة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل دافع قوي للفتاة للقتل للحفاظ على شرفها وعذريتها.



وأوضح شومان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين أن الفتاة سمعتها جيدة ولم يعرف عنها أى علاقات غير شرعية وهو ما يقف سندا قويا لصالح البنت، مشيرا إلى أن كل الأدلة في صالح الفتاة وتخدم موقفها قانونيا".



ولفت محامى المتهمة بقتل شاب حاول اغتصابها والمعروفة إعلاميا بـ "فتاة العياط" إلى أن التقرير الطبي كشف وجود خلايا جلدية في أظافر المجني عليه ترجع لشخص أخر.

