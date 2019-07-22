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روحاني: لن نكون أبدا الطرف البادئ بالحرب

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حسن روحاني
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الرئيس: مكنتش أحب نكون كدا أبدا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده لا تريد زيادة التوترات في المنطقة، وأكد أنها لن تكون الطرف الذي يبدأ حربا.
جاء ذلك خلال استقباله، الإثنين، رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الذي يقوم بزيارة وصفت بالمفاجئة إلى طهران.
وأكد أنه يجب حل مشاكل المنطقة من خلال الحوار والتعاون بين الجيران، وفق بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية حول اللقاء.
واعتبر أن إيران كانت عبر التاريخ الحارس الرئيسي لحرية الملاحة في منطقة الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان.
وأردف روحاني أن "إيران لا تريد زيادة التوترات في المنطقة أو مع البلدان الأخرى، ولن تبدأ حربا أو توترا أبدا".
من جهته شدد عبد المهدي على أن العراق لن يكون جزءا من العقوبات على إيران، بأي شكل من الأشكال. -

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