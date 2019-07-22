  • الثلاثاء 23 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر12:12 ص
بحث متقدم
فتاة العياط

محامي "فتاة العياط" يكشف تفاصيل مثيرة عن الحادث

بائعو الصحف

بائعو الصحف: "النت ومواقع التواصل خربوا بيوتنا"

السيسي

«السيسي» يصدر قرارًا جمهوريًا عاجلًا

كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى

كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى

محررة المصريون مع سائق التوك توك

«أطفال وكسيبة».. الـ«توكتوك» عائل بديل للأسر الفقيرة

أردوغان

حقيقة التكتم على وفاة «أردوغان»

البرلمان

«النواب» يكشف سبب عدم بث جلساته على الهواء

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

المنتخب

أول قرار بعد«النكسة».. الإطاحة بـ3 من لاعبي المنتخب

فتاة العياط

الطب الشرعي يحسم الأمر: «فتاة العياط» عذراء

الأردن ينفي مزاعم إعلام إسرائيلي التوصل لاتفاق بغلق "باب الرحمة"

عرب وعالم

باب الرحمة
باب الرحمة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

أمريكا تتهم روسيا بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في «إدلب»

#

«ترامب» يتعهد بفرض رسوم جديدة على واردات صينية

#

وصول «كوشنر» مستشار «ترامب» إلى المغرب

#

نتنياهو: زعماء عرب هنأوني بفوزي

نفى الأردن، الإثنين، مزاعم إعلام إسرائيلي عن التوصل لاتفاق مع المملكة يقضي بغلق باب الرحمة في المسجد الأقصى 6 أشهر، ومن ثم تحويله لمكتب يتبع للأوقاف.
جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، على لسان مصدر مسؤول لم تسمه.
وأكد المصدر بأنه "لا صحة لمزاعم صحفية إسرائيلية بخصوص مبنى باب الرحمة".
وتابع "لا أساس لهذه المزاعم، وموقف الأردن الثابت أن باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، وحكمه حكم المسجد من جميع النواحي".
وبين بأن بلاده ترفض "أي محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة".
ولفت المصدر ذاته بأنه "لا بد من ترميم الباب وإعادة وضعه كما كان قبل إغلاقه من قبل سلطات الاحتلال في مارس/آذار 2003".
وشدد على "ضرورة احترام صلاحيات إدارة أوقاف القدس الحصرية في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك".
ويأتي رد عمان، بعد أن تناقلت وسائل إعلام مختلفة عن القناة 13 العبرية، التوصل إلى اتفاق مع الأردن على إغلاق باب الرحمة لمدة 6 أشهر وإعادة ترميمه وتحويله لمكتب يتبع للأوقاف الأردنية.
يذكر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.


كما احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994).


وفي مارس 2013، وقع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» أخطر تصريح لـ"ترامب" بشأن الحرب في أفغانستان
» "المخابرات" السوداني يكشف حقيقة مقتل مواطن تحت التعذيب
» اكتشاف بقايا مدينة قديمة غارقة تحت مياه الإسكندرية‎
» موعد قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022
» صرف 800 جنيه مكافأة لجميع العاملين بالأزهر
» الإيقاف مدى الحياة.. «الفيفا» يعاقب مسئولاً بإفريقيا
» الجامعة العربية: هدم منازل الفلسطينيين بالقدس‎ «جريمة حرب» ‎
» صدمة في الأهلي بعد إصابة نجمه قبل مواجهة الأربعاء
» شاهد..«علقة موت» لكويتي على يد شرطة بريطانيا
» صور لـ"هنية" بتل أبيب
» عودة حركة المترو إلى طبيعتها بعد تعطل «20 دقيقة»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:34 ص

  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج