طيارو الخطوط البريطانية يصوتون على إجراءات الإضراب

22 يوليه 2019 - 10:10 م

أعلنت رابطة طياري الخطوط الجوية البريطانية، الإثنين، أن الطيارين صوّتوا بأغلبية ساحقة، لاتخاذ إجراءات الإضراب، وسط نزاع طويل حول الأجور.



في بيان على موقعها الإلكتروني، قالت الرابطة: "أغلق التصويت على إضراب أعضاء الخطوط الجوية البريطانية، بنسبة 93 بالمئة لصالح الإضراب ونسبة إقبال بلغت 90 بالمئة"، دون تحديد موعد بدء الإضراب.

وقال الأمين العام للرابطة، براين ستروتون: "هذه النتيجة القوية توضح تصميم الطيارين، وتُظهر لشركة الخطوط أنه يتعين عليها تقديم عرض معقول إذا أرادت تجنب الإضراب".

وأضاف: "من المؤسف أن 3 أيام من المحادثات لم تحرك موقف الشركة قيد أنملة، تسوية هذا النزاع بين أيدي الشركة".

واتهمت رابطة الطيارين البريطانيين، الخطوط الجوية، بتحقيق أرباح هائلة؛ على خلفية "التضحيات التي قدمت خلال الأوقات الصعبة".

بالمقابل، تسعى شركة الطيران إلى إصدار أمر قضائي، الثلاثاء، في المحكمة العليا لوقف الإضراب.

وأفادت بن عرضها كان بقيمة 11.5 بالمئة على مدى ثلاث سنوات، حسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وذكرت شركة الطيران في بيان: "نشعر بخيبة أمل شديدة لأن الرابطة اختارت تهديد خطط سفر الآلاف من عملائنا خلال العطلة الصيفية".