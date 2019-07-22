» الإيقاف مدى الحياة.. «الفيفا» يعاقب مسئولاً بإفريقيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” فرض عقوبة الإيقاف مدى الحياة على نائب رئيس وأمين الصندوق السابق للاتحاد الزامبي بونيفاس مواميلو، ليكون ممنوعاً نهائياً عن العمل في كل الأنشطة الكروية بعد تأكد ضلوعه بقضايا فساد.

وجاء قرار لجنة الأخلاقيات في الفيفا بعد تحقيقات بدأت في تاريخ أكتوبر عام 2017، وتم ثبوت أن مواميلو مذنب بتهمة تلقي الرشوة وفرضت غرامة عليه بمبلغ 10 آلاف فرنك سويسري أي ما يعادل (10 آلاف دولار أمريكي).

وكان مواميلو من المقربين لرئيس الاتحاد والنجم السابق كالوشا بواليا، الموقوف أيضاً من قبل الاتحاد الدولي لسنتين في أغسطس 2018 بسبب قضايا فساد.

وفرض الفيفا العقوبة ضد بواليا، نجم أيندهوفن الهولندي بين 1989 و1994، بسبب منافع تلقاها بطرق غير قانونية.

وقد عاقب “الفيفا” الحكم التنزاني أودين تشارلز مباجا بالإيقاف مدى الحياة مع تغريمه 200 ألف فرنك سويسري، أي ما يعادل (200 الف دولار)، لقبول رشى مقابل التأثير في نتائج مباريات.