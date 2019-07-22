» صدمة في الأهلي بعد إصابة نجمه قبل مواجهة الأربعاء

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عمار حمدي

الأهلي والمقاولون

تعرض عمار حمدي لاعب فريق النادي الأهلي لإصابة قوية في أنكل القدم خلال المران المسائي.

عمار حمدي لم يكمل التدريبات وغادر محمولا من قبل عمال النادي لغرف خلع الملابس وسط حزن شديد من اللاعب وعدم قدرته على السير بشكل طبيعي.

وعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب التي تقام يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري العام.

وتحدث لاسارتي مع اللاعبين قبل انطلاق المران عن الجوانب الفنية والخططية والتركيز على الجانب المعنوي من خلال تحفيز اللاعبين.

ويؤدي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، فيما يختتم صباح غد استعداداته في القاهرة قبل السفر إلى الإسكندرية للمبيت.


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