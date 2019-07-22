» صور تذكارية لواعظات الأزهر مع الإمام "الطيب"

22 يوليه 2019 - 06:48 م

حرص عدد من واعظات الأزهر الشريف على الاطمئنان على حالة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بعد عودته من رحلة علاجية بالخارج.

وزار واعظات الأزهر الإمام "الطيب"، اليوم الإثنين، بمقر المشيخة، فى أول يوم عمل له بعد العودة، وحرصن على التقاط الصور معه.



ووصل إلى أرض الدكتور أحمد الطيب، السبت الماضي، بعد رحلة علاجية بناءً على نصيحة الأطباء المعالجين، استغرقت أكثر من أسبوعين، قام خلالها بإجراء فحوصات طبية على العمود الفقري وعملية جراحية ناجحة في العين.

وكان في استقبال شيخ الأزهر فى مطار القاهرة وفد رفيع المستوى من قيادات الأزهر الشريف، ضم كلاً من الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، و أ.د/ محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة، و أ.د/ نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، و دكتور إسماعيل الحداد، أمين عام المجلس الأعلى للأزهر، وأ مؤمن متولي، أمين عام جامعة الأزهر، والأستاذ دغش محمد، رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر، وأعضاء المكتب الفني لفضيلة الإمام الأكبر.