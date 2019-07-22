بعد رحيلها اليوم.. معلومات لا تعرفها عن «صابرين بورشيد»

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني على مستوى الوطن العربي، بعد وفاة الفنانة والإعلاميةالبحرينية صابرين بورشيد، بعد صراعها الذي لم يدم طويلًا مع مرض السرطان، حيث كانت تعاني من ثلاث أورام في الرأس.

نشأتها







نشأت الفنانة صابرين بالبحرين، حيث تنتمي لأب بحريني وأم سعودية، ولم تتابع دراستها بقسم الإعلام والعلاقات العامة بعدما أتيحت لها فرصة بإذاعة البحرين، وفي عام 2018 استقرت في الكويت بشكل دائم، مبينة أنها ستحظى فيها بفرص عمل كثيرة، منتظرة دور يحدث لها نقلة نوعية في مشوارها الفني.

مشوارها الفني

صابرين بورشيد إعلامية وممثلة بحرينية، بدأت العمل في تلفزيون البحرين بتقديم برنامج صيف البحرين 2009 في أول تجربة لها، ثم اتجهت إلى الإذاعة بالقناة الشبابية الإذاعية، وقدمت في رمضان 2010 برنامج مسابقات، حقق متابعة كبيرة، فيما دخلت مجال التمثيل في عام 2012 من خلال مسرحية ”مصباح زين“،وشاركت في العديد من المسلسلات، كما دعمتها صديقتها شيلاء سبت لتدخل مجال التمثيل.





مرضها

في أبريل 2019 أعلن والد صابرين بورشيد بأن حياتها في خطر وتحتاج إلى عمليه عاجلة، موضحًا أنها تعاني من 3 أورام ليمفاوية في الرأس من جهة اليسار، وذلك بعدما لاحظ على ابنته كثرة النوم ولا تتذكر أحدا من أصدقائها ولا تعرفهم إلا ذويها.

فيما سافر إلى الكويت حيث تستقر وعاد بها إلى البحرين لمستشفى قوة دفاع البحرين، وأخبروه بعد سلسلة من الفحوصات أن ابنته تعاني من ثلاثة أورام في رأسها جهة اليسار".



حينها ناشد ملك البحرين أن يأمر بعلاج سريع لابنته لأنها تحتاج عملية عاجلة في الرأس، في حين أبدى عدد كبير من الفنانين والنشطاء من مختلف دول الخليج تعاطفهم مع مناشدة والد صابرين، مبدين صدمتهم لإصابتها بورم في رأسها داعين لها بالشفاء.

واستجاب الديوان الملكي في البحرين لنداءات أسرة ”بورشيد“ وفنانين وإعلاميين لنقل صابرين للخارج للعلاج، حيث وجهت وزارة الصحة لجنة العلاج في الخارج لبدء الترتيب لإجراءات سفرها لتلقي العلاج في ألمانيا، ، لكن معانتها مع المرض لم تستمر طويلًا حيث رحلت صابرين بورشيد اليوم 22 يوليو 2019، عن عالمنا وسط صدمة ومفأجاة للوسط الفني.



وتوفيت الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، عن عمر يناهز 34 عاماً، بعد معاناتها مع المرض، حسبما أعلنت وسائل الاعلام البحرينية.

ونشرت الممثلة الكويتية إلهام الفضالة، عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، صورة للراحلة وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله .. انعصر قلبي من الخبر الله يرحمها برحمته ويصبر قلب أهلها يا رب صابرين بورشيد".