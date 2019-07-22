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داعية سلفي: مصر أنجزت البطولة الأفريقية رغم أنف الخوارج

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قال حسين مطاوع، الداعية السلفي، إن الدولة المصرية استطاعت إنجاز بطولة الأمم الأفريقية على أكمل وجه دون تحقيق ما كان يريده الخوارج للدولة المصرية.

 وأكد مطاوع، في منشور له على صفحته بموقع "فيسبوك" أن "هناك بعض الخوارج أرادت أن تكون البطولة فرصة لنشر الفوضى في بلدنا الحبيب وإظهاره بمظهر البلد الذي لا أمن فيه ولكن الله خيبهم كما خيبهم من قبل كما ستظل خيبتهم هكذا إلى يوم الدين".

وأضاف مطاوع أن تعامل الأمن المصري مع مواطني الدول المشاركة في البطولة باحترافية شديدة وخلق عالٍ ووفر لهم الأمن التام، إلا أن هذا لم يرض به بعض جماهير دولة الجزائر الشقيقة والتي كان لها اتجاه سياسي معين والتي حاولت بث الفوضى ولكن كان الأمن لها بالمرصاد في رسالة مفادها:

(ما فعلتموه في 2011 لن يتكرر أبدا)، وبالرغم من تعاطف وتشجيع ملايين المصريين للجزائر الشقيق فإن هذه الثقلة المارقة لم يعجبها هذا بل لم يعجب هذا مدرب فريقهم الذي صرح قائلا (لو كان المصريون بالفعل يشجعون #الجزائر فسأحتاج للذهاب لطبيب عيون)
وشدد مطاوع على أن هذا الكلام متروك رده للجزائريين أنفسهم للرد على هذا المدرب الكذاب، فضلا عن سوء أدب لاعبهم رياض محرز بعدم السلام على رئيس وزراء مصر وهذه سقطة تجب محاسبته عليها.


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