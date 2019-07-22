» الكويت تطلب صيادلة مصريين.. تعرف على الشروط

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تزامناً مع الافتتاحات الجديدة والمتوالية للمشاريع الصحية في الكويت، كشفت مصادر صحية لـ«الراي» الكويتية، أن «الوزارة بصدد التعاقد مع نحو 100 صيدلي مصري خلال الفترة المقبلة في ظل عدم وجود ما يكفي حاجة تلك المرافق الجديدة من العنصر الوطني».

ونشرت الوزارة إعلاناً في الصحف المصرية حددت فيه الشروط المطلوبة للتعاقد، حيث اشترطت ان يكون الصيادلة المزمع التعاقد معهم من الذكور الحاصلين على شهادة بكالوريوس بتقدير لا يقل عن جيد جداً من جامعة مصرية حكومية معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي الكويتية، وألا تقل خبرة الصيدلي العملية بعد التخرج عن 3 سنوات.


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