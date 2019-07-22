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كلب يبكى أمام نعش صاحبه المتوفى

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كلب يبكى أمام نعش صاحبه المتوفى
كلب

عصام الشربيني

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فى مشهد محزن يدل على أن وفاء الحيوان للإنسان يمتد إلى أبعد الحدود، بكى كلب أمام تابوت صاحبة وذرف الدموع لفراقه، فى مدينة ليما عاصمة دولة بيرو، مما أثار العديد من ردود الأفعال على السوشيال ميديا، حيث يرى البعض أنها مشاعر رائعة.

أظهر "الفيديو" الكلب يقف على أقدامه أمام التابوت الأبيض، بينما تحاول امرأة إزاحته إلا أنه رفض المغادرة وثبت أقدامه بجانب النعش، وفقا لما ذكرته جريدة ديلى ميل البريطانية. 

انتشر الفيديو على السوشيال ميديا على نطاق واسع، قالت كارول إليزابيث:"إنهم يعيشون معنا فى لحظات الفرح والحزن.. ولاء رائع.. أنا حزينة جدا"وأضافت بولا ماركيز:"الألم الذى يشعر به الحيوان المخلص لصاحبه المتوفى أمر محزن للغاية"، وكتبت أخرى:"أعتقد أنه من السىء أن يرى الكلب جثة صاحبة لأن الأمر مؤلم له للغاية ويجعله يعانى".

لم تكن المرة الأولى التى نشاهد فيها وفاء الكلاب فى العالم، بل سبق وأن وقف كلب أمام سرير صاحبه المتوفى بإحدى المستشفيات أملا فى عودته مرة أخرى وذلك بولاية نيوجرسى الأمريكية.

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