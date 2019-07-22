» أكثر من 330 قتيلا ومفقودا جراء فيضانات الهند ونيبال

دخل أكثر من 330 شخصا في عداد القتلى والمفقودين جراء الفيضانات في كل من الهند ونيبال وبنجلادش الناجمة عن هطول الأمطار الموسمية.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع في منسوب مياه الأنهار، قبل نحو أسبوع، ما تسبب في غمر مساحات واسعة من شرقي الهند.

ونقل موقع قناة "سي أن أي" التي تبث من سنغافورة، الإثنين، عن مسؤول هندي قوله إن 102 شخصاُ لقوا مصرعهم في ولاية بيهار.

ولفت المسؤول إلى أن الحصيلة المسجلة تزيد بـ35 شخصا عن حصيلة القتلى التي توقعتها السلطات الخميس الماضي.

من جانبها، ذكرت صحيفة "إنديا توداي" الهندية أن عدد القتلى في ولاية أسّام (شرق) بلغ 64 شخصاُ.

فيما أكد مسؤولون من بنجلاديش والنيبال مصرع 47 شخصا، وفقدان 120 آخرين على الأقل، يشتبه بكونهم لقوا مصرعهم، خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب الفيضانات الناتجة عن الأمطار الموسمية وانهيارات التربة بالبلدين، وفق إعلام.

وفي بنجلاديش، أدت الفيضانات إلى نزوح حوالي 700 ألف شخص، مع توقعات بزيادة هذا الرقم نتيجة استمرار زيادة منسوب مياه نهرين في المنطقة.

وتسعى السلطات لإيصال مساعدات إنسانية للمتضررين من الكارثة الطبيعية، في ظل صعوبة الوصول للمناطق المنكوبة.

وفي سياق منفصل، أدت صواعق برق ضربت شمالي الهند، الأحد، إلى مقتل 41 شخصاُ في ولاية أوتار برادش.