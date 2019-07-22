  • الإثنين 22 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر07:27 م
بحث متقدم
رياض محرز ورئيس الوزراء

بلاغ جزائري ضد محام مصري بسبب «رياض محرز»

المنتخب

أول قرار بعد«النكسة».. الإطاحة بـ3 من لاعبي المنتخب

وزيرة الدولة للهجرة

وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج لقضاء إجازاتهم بمصر

فتاة العياط

الطب الشرعي يحسم الأمر: «فتاة العياط» عذراء

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

شادي محمد

مفاجأة.. زوجة نجم الأهلي وراء سرقة شقته مع أشقائها

حفتر وقواته

«الوفاق» تعلن صد هجوم لقوات «حفتر» وأسر 11 من مقاتليه

أرشيفية

فضيحة.. شيخ ينشر فيديو إباحي له مع فتاة بالخطأ

البورصة

البورصة تربح 2.9 مليار جنيه

الأرصاد.. طقس حار

«الأرصاد»: طقس حار وارتفاع بالرطوبة غدًا

أكثر من 330 قتيلا ومفقودا جراء فيضانات الهند ونيبال

عرب وعالم

فيضانات
فيضانات - صورة أرشيفية

خالد الشرقاوي - وكالات

أخبار متعلقة
#

ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات الهند إلى 160

#

الأمم المتحدة: أكثر من 78 ألف نازح جراء معارك طرابلس

#

35 ألف نازح و200 قتيل جراء معارك طرابلس

#

213 قتيلًا منذ اندلاع اشتباكات طرابلس

دخل أكثر من 330 شخصا في عداد القتلى والمفقودين جراء الفيضانات في كل من الهند ونيبال وبنجلادش الناجمة عن هطول الأمطار الموسمية.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع في منسوب مياه الأنهار، قبل نحو أسبوع، ما تسبب في غمر مساحات واسعة من شرقي الهند.

ونقل موقع قناة "سي أن أي" التي تبث من سنغافورة، الإثنين، عن مسؤول هندي قوله إن 102 شخصاُ لقوا مصرعهم في ولاية بيهار.

ولفت المسؤول إلى أن الحصيلة المسجلة تزيد بـ35 شخصا عن حصيلة القتلى التي توقعتها السلطات الخميس الماضي.

من جانبها، ذكرت صحيفة "إنديا توداي" الهندية أن عدد القتلى في ولاية أسّام (شرق) بلغ 64 شخصاُ.

فيما أكد مسؤولون من بنجلاديش والنيبال مصرع 47 شخصا، وفقدان 120 آخرين على الأقل، يشتبه بكونهم لقوا مصرعهم، خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب الفيضانات الناتجة عن الأمطار الموسمية وانهيارات التربة بالبلدين، وفق إعلام.

وفي بنجلاديش، أدت الفيضانات إلى نزوح حوالي 700 ألف شخص، مع توقعات بزيادة هذا الرقم نتيجة استمرار زيادة منسوب مياه نهرين في المنطقة.

وتسعى السلطات لإيصال مساعدات إنسانية للمتضررين من الكارثة الطبيعية، في ظل صعوبة الوصول للمناطق المنكوبة.

وفي سياق منفصل، أدت صواعق برق ضربت شمالي الهند، الأحد، إلى مقتل 41 شخصاُ في ولاية أوتار برادش.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» صور تذكارية لواعظات الأزهر مع الإمام "الطيب"
» الكويت تطلب صيادلة مصريين.. تعرف على الشروط
» أكثر من 330 قتيلا ومفقودا جراء فيضانات الهند ونيبال
» بيان من بعثة الحج عن "حجاج المجاملات"
» مقتل 42 مدنيا في قصف روسي على سوريا
» رسميًا.. ملك المغرب يطلق زوجته بعد أنباء عن هروبها
» "إير فرانس" تؤكد انتظام رحلاتها إلى القاهرة
» الصحة: مسح 5 ملايين طالب خلال 2020
» أمريكا تستدرج بريطانيا إلى "حرب القرن"
» منظمتان تستأنفان عمليات إنقاذ المهاجرين قبالة ساحل ليبيا
» مهلة 6 أشهر لسداد المتأخرات بإسكان النقابات المهنية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:32 م

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود