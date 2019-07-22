أول قرار بعد«النكسة».. الإطاحة بـ3 من لاعبي المنتخب

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فى سرية تامة.. قرر اتحاد الكرة إنهاء مسيرة ثلاثة لاعبين من عناصر المنتخب الوطني الذي خاض نهائيات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بمصر، والتي توج المنتخب الجزائري بلقبها.

ويرغب اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والقائم بأعمال مجلس الإدارة، تفعيل توصية استبعاد اللاعبين الذين تتخطى أعمارهم الـ30 عامًا من أجل النزول بمعدل أعمار المنتخب الوطني خاصة بعد إخفاقه الأخير في كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر، حسب "صدى البلد".

ويأتى الثلاثي عبد الله السعيد لاعب بيراميدز ووليد سليمان لاعب الأهلي (34 عامًا) وأحمد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنجيلزي (31) عامًا في مقدمة الذين سيتم إقصاؤهم رسميا من صفوف المنتخب الوطني فى الفترة المقبلة وفقا لقرار مسئولى اتحاد الكرة.

وودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 من دور الـ 16 بالخسارة من جنوب إفريقيا فى مفاجأة من العيار الثقيل، خاصةً أن البطولة تقام في مصر والفراعنة وصيف البطولة الماضية بالجابون.


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