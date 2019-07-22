» رسميًا.. ملك المغرب يطلق زوجته بعد أنباء عن هروبها

22 يوليه 2019 - 05:42 م

كشف محامي العائلة الملكية بالمغرب، لأول مرة وبشكل رسمي "طلاق" العاهل المغربي الملك محمد السادس من زوجته "السابقة" الأميرة سلمى بناني، ونفى أن تكون هربت من المغرب مع ولي العهد الأمير مولاي الحسن.

جاء ذلك في تكذيب نشرته الصحافة الفرنسية، ردا على موقع غير معروف، أعلن أن الزوجة السابقة للعاهل المغربي هربت برفقة أبنائها.

وقال محامي العائلة الملكية بالمغرب، إريك ديبون موريتي، وفق ما نشرته السبت المجلة الفرنسية "gala.fr "، إن "الملك وطليقته، ونظرا لوضعهما الاعتباري، لم يسبق لهما الرد على الشائعات، لكن الأخبار الأخيرة لم تعد تطاق وتمس بالشرف ويطالبان بالتروي والنضج".

ونفى محامي الملك محمد السادس وزوجته السابقة الأميرة سلمى، أخبار الخلافات العائلية العميقة التي تتعلق بهروب الأميرة من المغرب برفقة ولي العهد الأمير الحسن، وأثبت صحة الشائعات التي تتعلق بطلاق الملك والأميرة لأول مرة.

وأضفى بيان المحامي صفة الزوجة "السابقة" على الأميرة سلمى، وبهذا يؤكد طلاق الملك والأميرة، وهو الخبر الذي كان يدور في الصحافة والكواليس دون تأكيد رسمي من طرف القصر.

وزاد المحامي في بيانه المنشور في "gala.fr " السبت 20 تموز الجاري، إن "الشائعات بهروب الأميرة سلمى أو اختطاف ابنيهما التي تروج منذ تموز الجاري هي أخبار كاذبة بالمرة".

وأعرب الملك والأميرة سلمى عن "امتعاضهما من هذه الشائعات ورفضها بصوت واحد".