» بيان من بعثة الحج عن "حجاج المجاملات"

22 يوليه 2019 - 05:39 م

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، رئيس بعثة الحج الرسمية، إن البعثة غير مسئولة عن توفير إقامة للحجاج المصريين الذين حصلوا على تأشيرات على سبيل المجاملة خاصة بمعرفتهم سواء من السفارة السعودية بشكل مباشر أو أي جهة أخرى، وطالبهم بإبلاغ وزارة السياحة والعمل على تدبير الإقامة الخاصة بهم سواء في مكة أو المدينة المنورة أو في أماكن الشعائر.

جدير بالذكر أنه حتى الآن تلقى عدد 132 حاجا الخدمات العلاجية بالعيادات الخاصة بالبعثة الطبية المصرية، وتم تحويل عدد 2 حاج إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتماثل أحدهم للعلاج ومازال الآخر تحت الملاحظة، ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة وتقوم البعثة بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة لكافة الحجاج المصريين والحالة العامة مطمئنة.

وناشد عبد العاطي كافة الحجاج بضرورة الالتزام بكافة تعليمات الأمن والسلامة وضرورة التواصل مع أفراد البعثة للعمل على تلافي أية مشكلات والعمل على حلها في حينه وذلك لخروج الموسم بالشكل الأمثل.