» مقتل 42 مدنيا في قصف روسي على سوريا

قتل 25 مدنيا في القصف الذي نفذته مقاتلات روسية، اليوم الإثنين، على سوق شعبية في مدينة معرة النعمان الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

وأفادت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، بأن عدد القتلى الذي بلغ 17 مدنيا صباح اليوم ارتفع خلال الساعات القليلة الماضية إلى 25 مدنيا، وفق وكالة أنباء "الأناضول".

ولفتت إلى أن أعمال الإنقاذ والبحث ما تزال جارية في السوق المستهدف، وأن عدد القتلى مرشح للزيادة في ظل الدمار الكبير الذي أحدثه القصف.

والأحد، قُتل 17 مدنيا في قصف جوي روسي على عدد من الأهداف المدنية في منطقة خفض التصعيد، ليبلغ عدد القتلى خلال الـ24 ساعة الماضية 42.