» أمريكا تستدرج بريطانيا إلى "حرب القرن"

22 يوليه 2019 - 05:30 م

اتهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، بمحاولة جر بريطانيا إلى حرب، بعد فشله في استدراج الرئيس دونالد ترامب إلى ما وصفه بـ"حرب القرن".

وكتب ظريف في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أمس الأحد، "بعد فشله في استدراج دونالد ترامب للدخول في حرب القرن، وخوفا على انهيار فريقه، الفريق باء، حول جون بولتون سمومه نحو بريطانيا، على أمل جرها للمستنقع".

?وأضاف ظريف "الحكمة والبصيرة هما السبيل الوحيد للتصدي لمثل هذه الخدع".