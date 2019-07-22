» الصحة: مسح 5 ملايين طالب خلال 2020

كشفت الدكتورة منال حمدى السيد، أستاذ طب الأطفال بكلية الطب جامعة عين شمس، وعضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، عن مسح 5 ملايين طالب بمدارس المرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي المقبل 2020.

وأكدت منال حمدي السيد أنه سيتم صرف علاج الهارفوني للمصابين المكتشفين خلال المسح، مشيرة إلى أن العقار حقق فعالية جيدة، حيث يتناول الطفل قرص واحد لمدة 12 أسبوعا، موضحة أن نسبة الشفاء تتخطى 99?.

وأوضحت أن مصر أول دولة في العالم تنفذ برنامج علاجي يتضمن فحص وعلاج الأطفال، مشيرة إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم وضع بروتوكول علاجي للأطفال الأصغر سنًا من مرحلة الإعدادية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزارة الصحة والسكان اليوم الإثنين، بشأن وضع استعدادات بدء مسح طلاب الصف الأول الإعدادي وطلاب العام الجامعي الأول للعام الدراسي 2019-2020 وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية لطلاب المدارس والجامعات تحت "شعار 100 مليون صحة".