الأكاديمية البحرية: إنهاء "مخطط تطوير الموانئ 2030" أكتوبر المقبل

22 يوليه 2019 - 05:26 م

تنتهي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا من إعداد المخطط العام للموانئ المصرية 2030 خلال أكتوبر المقبل، بالتعاون مع المكتب الألمانى "HPC"،

وقال الدكتور مصطفى صابر، رئيس وحدة بحوث النقل النهري في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن مخطط الموانئ 2030 يعتمد على تطوير 15 ميناء بحريا، وبخاصة ميناءا الإسكندرية ودمياط، مع التركيز على تطوير منظومة النقل النهري.

وأضاف أن الدراسة تتضمن تطوير الأهوسة على ترعة النوبارية، بالإضافة إلى دراسة بناء كباري بارتفاعات تسمح بمرور البضائع، و تطوير الأرصفة النهرية.

كانت وزارة النقل كلفت الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل ومركز البحوث و الاستشارات لقطاع النقل البحري بالأكاديمية البحرية بإعداد مخطط شامل لتطوير الموانئ حتى عام 2030، وفقا للبروتوكول الموقع بين الهيئة ومركز البحوث.

وتشمل الدراسة تحليل الوضع الحالي للموانئ المصرية من حيث الطاقة الاستيعابية ومدى الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة، وتطوير خدمات النقل المتعدد الوسائط وتحليل الوضع التنافسي ووضع سيناريوهات الطلب المتوقع على المدى القصير و المتوسط حتى 2030.